De Vlaeminck: "Van Aert zou Belg met grootste zegekansen zijn in Sanremo"

Milaan-Sanremo is de laatste decennia een beetje uitgegroeid tot de "haatklassieker" van de Belgen. Andrei Tchmil was in 1999 de laatste Belg die op het hoogste schavotje stond van de "Primavera". Voor zijn voorganger moeten we al teruggaan tot 1981: Fons De Wolf.

"Hoe het komt dat de Belgen de laatste jaren niet meer scoren in Milaan-Sanremo? Omdat ze waarschijnlijk niet goed genoeg zijn", zegt Roger De Vlaeminck.

"Om Milaan-Sanremo te winnen moet je heel rap en explosief zijn. Eigenlijk is Tom Boonen de laatste Belg die Milaan-Sanremo had kunnen winnen, maar dat is hem niet gelukt. In 2010 (foto) eindigde hij wel 2e."