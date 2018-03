Lotto-Soudal zet alles op Greipel in Milaan-Sanremo

André Greipel kon in het verleden nog geen potten breken in Milaan-Sanremo. De 24e plaats in 2014 is zijn beste resultaat in de eerste klassieker van het wielerseizoen. De voorbije twee jaar was de 35-jarige Duitser er zelfs niet bij.

Deze keer wil Greipel wel schitteren in "La Primavera". Hij krijgt van zijn team Lotto-Soudal een pak snelle mannen mee in dienst: Jasper De Buyst, Jens Debusschere en Jens Keukeleire. Lars Bak, Nikolas Maes en Marcel Sieberg maken het zevental vol.

Mannen in vorm Tiesj Benoot en Tim Wellens zijn er niet bij. Zij komen later in het voorjaar in actie.