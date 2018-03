Sagan: "Ik wil Milaan-Sanremo niet winnen zoals Kwiatkowski dat deed"

Kwiatkowski reageerde al op de woorden van Sagan. "Toen ze in 2016 achter me aan reden op de Poggio, klaagde er niemand over de jongens die met de hele ploeg op mij joegen."

"Ik weet hoe het is om met de regenboogtrui te koersen. En Peter (Sagan) weet dat ook", zegt Kwiatkowski. "Veel jongens zetten hem onder druk, ik zat ook heel vaak in die situatie als wereldkampioen. "It's part of the game no?""

Kwiatkowski voegde eraan toe dat Sagan graag mentale spelletjes speelt. "Soms moet je niet de sterkste, maar wel de slimste zijn om koersen te winnen", besloot de Pool.