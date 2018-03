Benoot: "Grote verrassing dat ik nog 4e geworden ben in Tirreno"

Tiesj Benoot had niet verwacht nog op te schuiven in de stand in de 10 kilometer lange tijdrit. "Ik wilde gewoon mijn witte trui veiligstellen en mijn plaats in het klassement vasthouden", zegt Benoot. "De kans dat ik het jongerenklassement zou winnen, was groter dan dat ik nog over jongens als Landa en Uran zou wippen."

"In de opwarming voelde ik me heel goed en ik ben voluit gegaan in de tijdrit, al was dat niet makkelijk in deze weersomstandigheden. Maar ik was snel en ik ben niet gevallen. Ik heb niet al te veel risico's genomen."

"Dat ik uiteindelijk nog 4e ben in de stand is een verrassing voor mij, zeker omdat we in de ploegentijdrit 58 seconden verloren. Daarna waren we allemaal wat ontgoocheld. Maar nu ben ik heel gelukkig. Ik had niet gedacht dat ik vandaag nog vier mannen zou inhalen in het klassement."