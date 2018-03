Gaviria heeft last van vallende ziekte: "Onbegrijpelijk voor een pistier"

De wielerwereld leerde Fernando Gaviria kennen toen hij in 2015 op zijn 20e al wereldkampioen werd in het omnium, een titel die hij een jaar later wist te verlengen.

"Gaviria rijdt al van kindsbeen af op de piste, hij is heel behendig met de fiets. Het is dus vreemd dat dit telkens gebeurt", zegt Jacome.

"Hij had dit seizoen al enkele moeilijke weken achter de rug, niet alleen met zijn val in San Juan, maar ook met zijn openingsweekend dat de mist inging (hij viel ook in de Omloop en gaf op door de koude in Kuurne). Nu komt daar ook nog eens die val bij. Ik denk niet dat hij ooit al zo'n slecht seizoen gehad heeft."