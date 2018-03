Amy Pieters sprint naar de zege in Drenthe. Amy Pieters sprint naar de zege in Drenthe.

Amy Pieters heeft de Ronde van Drenthe gewonnen, de tweede wedstrijd in de Women's World Tour. De Nederlandse van Boels-Dolmans was in een sprint sneller dan de Amerikaanse Alexis Ryan en de Australische Chloe Hosking. Jolien D'hoore eindigde als elfde.