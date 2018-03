Wellens: "Vooraf getekend voor 5e plaats, maar er zat meer in"

"Het ontbrak me gewoon een beetje aan geluk: ik word eens vierde en eens tweede in de daguitslag en ik eindig vijfde in het klassement. Als ik in de openingsrit naar de derde plek sprint en niet naar de vierde, dan win ik vier bonificatieseconden en sta ik hier vandaag wel op het eindpodium. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar."

"Ik wist al dat ik goed was in rittenkoersen van een week zoals de Eneco Tour (eindwinst in 2014 en 2015), de Ronde van Polen (eindwinst in 2016) en de Ronde van Guangxi (eindwinst in 2017), maar dit is Parijs-Nice, toch een niveau hoger en ik heb nu bewezen dat ik dit niveau ook aankan."