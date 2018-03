Lucien Van Impe: "Mark Vanlombeek was een vriend"

Mark Vanlombeek overleed vorig weekend op 67-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Op de plechtigheid nam oud-collega Ivan Sonck het woord namens de vrouw, de kinderen en de kleinkinderen van Vanlombeek.

"Mark stak sportquizzen in mekaar, hij imiteerde collega's zoals Jan Wauters en op straat interviewde hij passanten met een namaakmicrofoon", vertelde Sonck.

"Vanuit de Ronde van Frankrijk belde hij elke dag naar zijn echtgenote. Mark was vol attentie voor zijn twee kinderen en vijf kleinkinderen."

Erik Van Rompuy herinnert Vanlombeek als een goeie vriend. "Het doet enorm pijn", getuigt de politicus. "We zijn 40 jaar bevriend geweest. Hij was een vedette als wielerreporter, maar in Sterrebeek kenden we hem als Mark."