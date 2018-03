Wellens baalt om "een gemiste kans", De Gendt "rammelt met ballen"

Wellens werkte zich in de zesde rit in de kijker, met een dijk van een finale, maar liet zich in de slotkilometer ringeloren door de Fransman Rudy Molard. Meer dan een tweede plaats zat er niet in.

"Ik had heel goede benen vandaag. De ploegmaats hebben me in perfecte positie naar de voet van de laatste klim geloodst. Ik kon vrij vlot reageren op de verschillende aanvallen", zei Wellens.



"Toen Yates was weggesprongen, dichtte ik de kloof met Henao in mijn wiel, maar hij moest afhaken. Jammer dat Yates niet vol doorreed, want we hadden samen naar de finish kunnen rijden. Ondanks de zware inspanningen werd ik tweede in de sprint."

"Deze tweede plaats voelt een beetje ambetant. Zondag was ik er dicht bij met m'n vierde plaats, maar nu had ik betere benen en win ik ook niet. Het is spijtig als je de benen hebt om te winnen en je doet het niet. Dit is een gemiste kans."