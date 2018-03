Jolien D'hoore grijpt naast de winst in Drentse Acht van Westerveld

De sprint van D'hoore verliep niet vlekkeloos. De sprint van D'hoore verliep niet vlekkeloos.

Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) is tweede geworden in de Drentse Acht van Westerveld. De Amerikaanse Alexis Ryan was haar te snel af in een massaspurt. "Ik kon niet de perfecte sprint rijden en da's frustrerend, want ik voelde me goed", zei D'hoore.