Sleutelbeenbreuk dwingt Poels tot opgave in Parijs-Nice

Het zag er niet bepaald fraai uit toen Wout Poels in de afdaling van de Colle-sur-Loup onderuit ging, op ongeveer 10 kilometer van de finish in Vence. De Nederlander gleed tegen een vangrail aan en bleef een tijdlang liggen.

Voor de onfortuinlijke Poels zat Parijs-Nice er zo meteen op. De Nederlander werd naar het ziekenhuis van Saint-Laurent-du-Var gebracht en daar werd een breuk in z'n linkersleutelbeen vastgesteld.

Poels stond voor z'n val tweede in het klassement. Hij was afgelopen woensdag nog de beste in de tijdrit in Saint-Etienne. Vandaag ging de winst naar de Fransman Rudy Molard, de Spanjaard Luis Leon Sanchez blijft leider.