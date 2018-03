Wielerwereld leert vreemde vogel Cousin kennen, de worstenkoper die liever golft

Tot gisteren deed Jérôme Cousin bij de gemiddelde wielerliefhebber wellicht niet echt een belletje rinkelen. Maar met zijn zege in Parijs-Nice kwam de Fransman plots in de spotlights te staan.

"Jij bent maar een kleine amateur", waren ze bij Katjoesja hard voor Cousin. De Russen vonden dat de renner van Direct Energie het onsportief had gespeeld door niet meer over te nemen in de slotfase.

Met die "kleine amateur" waren ze bij Katjoesja dichter bij de waarheid dan ze zelf wellicht dachten. Voor Cousin is de koers in de eerste plaats een soort hobby. "Ik neem het fietsen erbij, maar enkel als ik er plezier uit kan halen."

Dat lukte Cousin vorig jaar niet. In dienst van Cofidis kwam hij maar een paar dagen in actie. Hoe kwam dat, vroegen journalisten hem na zijn zege in Sisteron? "Omdat ik voornamelijk aan het golfen was", was zijn laconieke antwoord.