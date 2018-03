UCI-baas: "Sky heeft vals gespeeld en dat is onaanvaardbaar voor mij"

Lappartient wil nu dat het onafhankelijke antidopingagentschap van de UCI de zaak onderzoekt. "Ik wil op die manier onderzoeken of Sky de antidopingregels overtreden heeft", zegt de UCI-baas.

"Ik las de persmededeling van Sky nadat het rapport gepubliceerd was. Ze zeiden dat ze zich excuseerden en dat ze toegaven dat ze enkele vergissingen begaan hebben. Een vergissing is iets dat je onbewust doet. Maar uit het rapport blijkt dat het wel een beetje anders gegaan is."

"Blijkbaar was het TUE-gebruik een beetje georganiseerd. Er is dus misschien geen sprake van een vergissing, maar wel van een fout. Dat is een verschil, dat de wereldwijde geloofwaardigheid van onze sport kan aantasten. En daar maak ik me zorgen over."