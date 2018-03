"Hoeveel voordeel halen renners nog door in Midden-Oosten te koersen?"

4 dagen na zijn teleurstellende Strade Bianche gaf Greg Van Avermaet vandaag weer een goede indruk. Samen met Damiano Caruso, Rohan Dennis en Patrick Bevin bleef hij van start tot finish aan boord bij BMC, dat de ploegentijdrit won in Tirreno-Adriatico.

"Daags na de Strade Bianche was Greg al op de fiets gekropen voor een training", zegt Allan Peiper, ploegleider bij BMC. "Hij heeft het leed van de Strade Bianche op training uit zijn benen gefietst."

"Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat Van Avermaet tijdens de Strade Bianche een offday had. Het zou goed zijn voor zijn moreel als hij een rit wint in deze Tirreno-Adriatico."