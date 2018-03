Nog meer pech voor Cavendish: Brit valt en wordt uit koers gezet

2018 is niet lief voor Mark Cavendish. In de Ronde van Abu Dhabi maakte de Brit van Dimension Data 2 weken geleden een lelijke smak tijdens de openingsrit. Aan zijn val in de neutrale zone hield hij toen een hersenschudding en whiplash over.

Vandaag maakte Cavendish zijn wederoptreden. Maar ook nu hield de spurtbom zich niet overeind, tijdens de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico. Met schrammen op het gezicht, schouder, been en arm kwam hij wat moedeloos over de streep.

"Het is wellicht een put in het wegdek die ervoor gezorgd heeft dat zijn achterwiel begon te slingeren. Zo lagen er tientallen op die lange rechte weg", zegt zijn ploegleider. "Hij is daar met 60 km/u ingereden. Een slecht begin opnieuw voor Mark."

De jury maakte het treurspel nog groter voor Cavendish door hem uit de Tirreno te halen. Hij finishte buiten de tijdslimiet en kon op geen genade rekenen.