Froome verdedigt zich: "Ik heb alle vertrouwen in mijn team"

Daarnaast werd Froome ook bestookt met vragen over zijn eigen salbutamol-zaak. In de Vuelta van vorig jaar had hij een te hoge waarde van dat middel tegen astma in zijn urine. Heel wat mensen vinden dat Froome voorlopig moet geschorst worden zolang die zaak in behandeling is.

"Er is een procedure die moet gevolgd worden, een procedure om aan te tonen dat ik niets verkeerds heb gedaan. Dat is wat ik nu ga doen. Dit zijn geen gemakkelijke omstandigheden. Ik begrijp dat het moeilijk is voor iedereen, het is ook niet goed voor de sport. Maar we doen ons best om de zaak zo snel mogelijk uit te klaren."

Op de vraag of hij zich op de wedstrijd kan concentreren, reageerde Froome bondig. "Ik krijg hier al heel mijn carrière mee af te rekenen. Ik heb nog tegenslagen gehad en ik heb geleerd om de zaken van elkaar gescheiden te houden. Ik ben hier om de Tirreno te rijden en me voor te bereiden op de Ronde van Italië."