Dumoulin begint ziek aan Tirreno: "Regen in Strade Bianche deed me geen deugd"

De zieke Dumoulin zal in Tirreno-Adriatico misschien op Chris Froome botsen in het peloton. "Ik ben nog niet op mijn best, want ik werk richting de Giro toe", zegt de Brit. "Of ik daar zal mogen starten? Daar ga ik toch wel van uit."

Zijn Sky-ploeg heeft volgens een Britse parlementaire commissie in het verleden ethische grenzen overschreden. "In de 8 jaar die ik hier zit, heb ik nooit gezien dat de ethische lijn overschreden werd", reageert Froome. "Ik geloof in de Sky-mensen die me omringen."