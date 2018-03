Podcast Sporza Koers: "Benoot zal nog enkele weken vruchten plukken"

Frederik Broché wil niet te snel gaan met Benoot. "Tiesj wordt zondag 24. We gaan nog geen keuzes maken. Dat zou dom zijn. We willen hem nog twee jaar laten proeven van alle wedstrijden."

"Hij kan de Ronde van Vlaanderen met de bergen in de Tour combineren. Vanaf 2020 kan hij vol inzetten op het rondewerk of de Vlaamse klassiekers."

"Vorig jaar deed hij mee tot en met de Gold Race. Nu doet hij de Ardennenklassiekers er ook bij. Ik ben overtuigd dat hij in die wedstrijden even goed kan scoren als in het Vlaamse werk."

In de aanloop naar het voorjaar ging Benoot drie weken in de Sierra Nevada trainen. Het legde hem alvast geen windeieren. "En daar zal hij nog enkele weken de vruchten van plukken", weet zijn coach. "Misschien zelfs tot in Luik-Bastenaken-Luik."

Benoot combineert het wielrennen met een universitaire studie. "Tiesj is een zeer kritische renner", lacht Broché. "Als we het morgen over voeding hebben, zal hij zich voorbereid hebben. Dan moet ik opletten dat hij mij niet onder tafel praat."