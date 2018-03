MPCC: "Renners waartegen dopingonderzoek loopt, mogen niet koersen"

Eind december vroeg het MPCC al aan Team Sky om Chris Froome voorlopig te schorsen omdat de Brit in de Vuelta positief getest had op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. In zijn urine werd dubbel zoveel salbutamol gevonden als toegestaan.

Maar Froome werd niet voorlopig geschorst en verscheen in de Ruta del Sol gewoon aan de start. Morgen start hij ook in de Tirreno-Adriatico. "Elke renner waartegen een dopingonderzoek loopt, zou niet meer mogen koersen, en dat om de geloofwaardigheid van het wielrennen niet in het gedrang te brengen", klinkt het in een mededeling van de MPCC.

De beweging voor een geloofwaardige wielersport vraagt daarom dat de Internationale Wielerunie UCI en het Wereldantidopingagentschap WADA gelijkvormige procedures hanteren bij antidopingonderzoeken. "Het zou geen verschil mogen maken of de werkgever van de renner al dan niet aangesloten is bij het MPCC."

"We dringen daarom ook aan op een reglementswijziging in de WorldTour: organisatoren zouden het recht moeten hebben om dergelijke renners uit hun koersen te weren. Daarnaast vraagt het MPCC om het gebruik van corticosteroïden en tramadol in competitieverband te verbieden."