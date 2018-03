"Als Froome zoveel om deze sport geeft, dan liet hij zijn rugnummer liggen"

Team Sky werd gisteren weer in een slecht daglicht geplaatst door een rapport van een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Het document handelt vooral over Bradley Wiggins, maar in zijn blog viseert The Secret Pro Chris Froome, boven wie ook nog altijd donkere wolken hangen na zijn salbutamol-plasje in de Vuelta.

"Ik denk dat die eindzege het resultaat is waar hij het minst trots op is", schrijft de blogger. "Ik kan nog altijd niet bij het gegeven dat hij wist dat hij die dag in Spanje getest zou worden. De leider in een grote ronde wordt altijd gecontroleerd. Hij moet die testruimte binnen gewandeld zijn met het gevoel dat alles in orde zou zijn."

The Secret Pro schetst hoe het peloton de zaak van Froome bekijkt. De Brit heeft vooralsnog geen sanctie gekregen en fietste mee in de Ruta del Sol.

"Froome zou thuis moeten blijven. Zo simpel is het. Hij kan zijn trainingsritjes van 200 kilometer afwerken en kan die gegevens op Strava posten, maar een rugnummer opspelden is niet oké. Hij had niet mogen starten in de Ruta del Sol en zou dat deze week ook niet mogen doen in Tirreno-Adriatico."