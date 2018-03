Wiggins haalt fel uit naar rapport: "Het is een heksenjacht"

Als ik iemand vermoord zou hebben, dan zou ik meer rechten hebben dan in dit proces. Ik weet niet wat de beweegreden van de bron in het rapport is. Het gebruik kwam er uit medische noodzaak.

Wiggins nam zelf contact op met de BBC om zijn versie van de feiten te geven. "Op geen enkel moment hebben wij in mijn carrière die ethische lijn overschreden", stelt de Brit.

"Iemand probeert me te bespeuren", vertelt Wiggins, die naar eigen zeggen het onderwerp van een "heksenjacht" is, waarbij ook zijn kinderen niet gespaard worden. "Het is een levende hel."

"Ik moet met de gevolgen leven. Het is een kwaadaardige aantijging door een anonieme bron. Wie is die bron dan? Kom naar buiten. Dit is een serieuze zaak."

"Of ik durf te zweren dat ik niet valsgespeeld heb? 100 procent. Ik heb hard gewerkt. Dat je dit deze sport aandoet, dat is het ergste waar je van beschuldigd kan worden."