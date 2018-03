Veldrijders over Van Aert in de Strade: "Ik dacht: wat is hier aan de hand?"

"Toen ik zaterdag naar de koers aan het kijken was, ben ik even in slaap gevallen", bekent Tim Merlier, ploegmaat van Wout van Aert bij Veranda's Willems-Crelan.

"Maar toen ik wakker schoot, reed Wout plots op kop. Ik dacht: “Wat is hier aan de hand?” Het was wel speciaal om je ploegmaat en goede vriend op kop te zien rijden in een van de mooiste koersen van het seizoen."

"De Strade Bianche is ook een koers die mij aanspreekt. Maar door de vele hoogtemeters in de Strade denk ik dat kasseikoersen me beter liggen. Parijs-Roubaix? Daar droom ik van, maar in principe zal ik er dit jaar nog niet starten."