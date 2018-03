Ben Hermans: "Ik wil eindelijk een WorldTour-koers winnen"

De val in de Ronde van Polen was het ergste: veel breuken aan mijn armen, pols en schouder. En 11 tanden gehavend. Daar moet ik nu nog altijd voor naar de tandarts.

"We hebben goeie renners, maar niet zoals bij BMC 24 renners van WorldTour-niveau. De entourage is top, het programma ook. Met de ronde van Valencia, Ruta del Sol, de Tirreno en de Ronde van Catalonië, plus de Giro kan ik echt niet beter wensen."

"Voor het team is de Giro met start in Israël het belangrijkste. Met een wildcard mogen we deelnemen, nu is het aan ons om ons in de kijker te rijden en er niet als het vijfde wiel aan de wagen bij te zijn. We moeten publiciteit rapen, dat kan zelfs al voor de start van de Giro."

Wat is het doel van Hermans dit jaar? "Een koers winnen. Liefst een WorldTour-koers, want daar jaag ik al heel lang op. Een rit in de Giro bijvoorbeeld. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden we niet. De Amstel misschien, maar dan ben ik sowieso op hoogtestage."

"Vorig jaar heb ik 2 ribben gebroken in de Strade Bianche. Dat hebben we pas na 2 weken ontdekt. Daarna ben ik nog een paar keer gevallen. Mijn val in de Ronde van Polen was het ergste: veel breuken aan mijn armen, pols en schouder. En 11 tanden gehavend. Daar moet ik nu nog altijd voor naar de tandarts..."