Uytterhoeven: "Mark was gevestigde waarde, ik het pummeltje"

"We waren in die tijd nog maar met 3 tv-mensen van de VRT in de Tour: Mark, Andre Meganck en ik. Het klikte ongelofelijk goed tussen ons drieën. We zijn die twee Tours altijd blijven beschouwen als een van de mooiste periodes uit onze loopbaan."

Wat maakte Mark en Mark zo sterk? Uytterhoeven: "Mark was de gevestigde waarde, ik het pummeltje. Mark gunde me alles en omgekeerd. Hij zei dat we een systeem moesten ontwerpen om het commentaar beter te maken en niks aan het toeval mochten overlaten. We bereidden ons altijd heel goed voor."

"In die tijd speelden Marc Van der Linden en Marc Degryse bij Anderlecht. De krant titelden: "Dit is het beste Marc'en-duo na Vanlombeek en Uytterhoeven". Daar hebben wij toen goed mee gelachen."