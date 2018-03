Oud-wielerjournalist Mark Vanlombeek verliest de strijd tegen kanker

In november vorig jaar kwam Vanlombeek naar buiten met het nieuws dat hij uitgezaaide kanker had. Hij vertelde vrijuit over de tumor in zijn buik op de Boekenbeurs, waar hij zijn boek over de betreurde ex-renner Tom Simpson voorstelde.

Vanlombeek, ook gemeenteraadslid in Zaventem, klonk toen heel strijdvaardig. "Ze konden de kanker niet meer wegkrijgen, wel onder controle houden. Dan ga ik op nazicht elke 2 maanden, later misschien elk halfjaar of jaar. Een coureur die niet gelooft dat hij de koers kan winnen, zal niet winnen. Ze zeggen dat ik een vechter ben. Dus vecht ik."

Helaas duurde het gevecht niet zo lang en won de ziekte sneller dan verwacht het pleit.