"Fernando" Benoot: "Boonen zei dat hij geweend had, maar ik betwijfel het"

"Voor mij is de Strade Bianche een klassieker. Op de startlijst stonden alle toppers van het Vlaamse én Waalse werk, aangevuld met een paar ronderenners. Het is ook een van de mooiste erelijsten om je naam bij te kunnen zetten."

Benoot werd een grote toekomst toegedicht toen hij in zijn eerste Ronde van Vlaanderen op zijn 21e al 5e werd. "Ze noemden mij al meteen de nieuwe Boonen of Cancellara. Het was moeilijk om die prestatie te bevestigen. Al vind ik dat ik de jaren erna wel steeds sterker ben geworden. Maar pas nu vertaalt zich dat in een uitslag."

De "oude" Boonen is tegenwoordig raadgever bij Lotto-Soudal. Hij stuurde de "nieuwe" Boonen na zijn zege enkele berichten. Benoot: "Tom zei me dat hij geweend had, al betwijfel ik dat. Maar het is tof dat hij het volgt."