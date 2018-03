Van Garderen botst op ploegauto en verstuikt zijn nek

De 29-jarige Van Garderen beleefde geen fijne middag in het peloton. Hij ging twee keer tegen de vlakte. Eerst raakte hij betrokken bij een valpartij op de natte wegen zo'n 40 kilometer van de finish. Hij kon weer voort, maar terwijl hij zijn fiets aan het controleren was, botste hij langs achteren op een ploegauto.

De Amerikaan moest de strijd staken en werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken. "Ik kon niet meer ademen en ik had veel pijn in mijn rug en nek. Toen de verzorgers zagen dat mijn helm gebroken was, brachten ze me meteen weg."

Nu blijkt dat hij een verstuiking in de nek opliep, maar geen breuken of een hersenschudding. Van Garderen heeft ook wat schaafwonden op zijn voorhoofd en zijn linkerheup. "Misschien had ik wel in de race kunnen blijven. Ik ben echt teleurgesteld want ik wou mijn goeie vorm hier verzilveren."