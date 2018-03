Quick-Step overvleugelt andermaal de concurrentie op Belgische wegen

Cavagna maakte de dominantie van Quick-Step af. Cavagna maakte de dominantie van Quick-Step af.

Na de GP Samyn heeft Quick-Step ook in Dwars door West-Vlaanderen, ook bekend als de Museeuw Classic, gedemonstreerd. Rémi Cavagna was deze keer de afwerker met dienst, maar met ook nog Florian Sénéchal (2e), Fabio Jakobsen (4e) en Jhonnatan Narvaez (7e) was Quick-Step goed vertegenwoordigd in de top 10.