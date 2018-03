Van Aert op StuBru: "In de laatste rechte lijn last van hongerklop"

“Ik sta toch wel een beetje versteld door de zware koers en de vele beklimmingen in de finale. Toen ik wegreed met Romain Bardet had ik niet gedacht dat we zo ver zouden geraken. Ik had er altijd nog rekening mee gehouden dat de koers nog moest ontploffen."

"Maar na een tijdje zag het er naar uit dat we echt voor de overwinning konden strijden. Maar in de finale was ik helemaal leeg gereden en was ik al lang blij dat ik het podium kon halen.”

Tijdens de laatste klim viel een uitgeputte Van Aert volledig verzuurd van de fiets. “In de laatste rechte lijn had ik echt last van een hongerklop en dan weet je dat er geen weg meer terug is. En dan moet je nog een beklimming van 16 procent omhoog, dat lukte niet meer. Maar ik ben toch blij dat ik nog op het podium ben geraakt.”