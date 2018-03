Wat u moet weten over Parijs-Nice: Een deelnemersveld in verval en Belgische winstkansen

Een dag later moet het peloton de tijdritbenen laten spreken. De achttien golvende kilometers in Saint-Etienne eindigen dichtbij het “Stade Geoffroy-Guichard”, het stadion van AS Saint-Etienne.

Met een oplopende finish in Vance is ook de 6e rit (Nice – Valdeblore La Colmiane) niet van de poes. Hier kan je Parijs-Nice zomaar verliezen. Toch is het voor de klassementsrenners wachten tot rit 7 om echt het verschil te maken. De koninginnenrit bevat 5 beklimmingen, met als toetje de Colmiane (1ste categorie). Niet de steiltegraad (dik 6%) zal de renners angst inboezemen, wel de 16 lastige en lange kilometers.

De laatste rit (video boven) krijgt het etiket “heuvels” opgekleefd, maar met 4 beklimmingen van 2e categorie en 2 van 1e kent de slotetappe een pittig en lastig parcours. Daar kan het klassement dus zeker nog stevig door elkaar worden geschud.