Lokroep van weg klinkt luider voor Van Aert na knalprestatie: "Dit smaakt naar meer"

"In de Omloop was ik te afwachtend, nu is mijn aanvalslust beloond. Ik had ook niets te verliezen. Als ik met Bardet was teruggepakt, dan had ik mij toch laten zien en had ik mij ook geamuseerd."

"Ik besef eigenlijk nog niet goed dat het gelukt is. Op het einde was ik kapot. Bardet en ik waren toch al op 50 kilometer van de finish vertrokken, maar ik heb te weinig op volume kunnen trainen om die inspanning te kunnen volhouden."

"Ik voelde mij lang de beste in de wedstrijd, terwijl het eigenlijk al mooi was dat ik zo ver geraakt was toen ik met die toppers in dat eerste peloton onderweg was. Maar toen Tiesj ons achterliet, liep ik helemaal leeg. Ik heb nog alles gegeven om het podium te halen. Ik heb zelden zo afgezien."