Benoot: "Niet verwacht dat het zo goed zou gaan vandaag"

Twee keer keerde Tiesj Benoot tijdens de wedstrijd terug uit de achtergrond, om uiteindelijk solo naar de zege te rijden. "We kwamen op de Santa Marie-sector met nog 54 kilometer voor de boeg. Er was al een groep van een 10-tal renners met een hoop sterke mannen", doet hij het relaas van een zware wedstrijd.

"Ik maakte dan de oversteek, maar daarna kwam ik in een rotsituatie omdat ik alleen was van de ploeg en Kwiatkowski en Sagan wel nog ploegmaats hadden. Ik praatte even met mijn ploegleider en die zei dat ik alleen moest gaan, omdat ik anders in een defensieve positie zou belanden."

"Ik ging achter Bardet en Van Aert aan, eerst met een groep en daarna met Serry. Op de Pinzuto-sector sloot ik dan aan. Dat was de laatste zware sector. Het was fantastisch. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan, maar ik had een geweldige dag."

"In België was er wel wat druk om die eerste overwinning te boeken. Ik heb altijd gezegd dat die ooit zou komen, dat ik niet veel wedstrijden zal winnen, maar als ik win, kan het een grote zijn. Ik was hier al 2 keer 8e, dus ik wist dat deze wedstrijd me ligt. Het draaide goed uit vandaag."