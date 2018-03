Kwiatkowski hoopt op 3e eindzege: "Het wordt een heroïsche strijd"

Recordhouder Fabian Cancellara kreeg na zijn derde overwinning in de Strade Biance een strook naar hem vernoemd. "Het lijkt me geweldig om je eigen grindstrook te hebben", zei Kwiatkowski, die morgen ook voor een derde keer kan winnen.

"Maar ik probeer daar niet te veel aan te denken. Als titelverdediger is er al stress. Ik wil gewoon voor die overwinning gaan en als ik dan voor de derde keer win, dan komt die strook vanzelf."

"Ik start hier alleszins met veel vertrouwen en heb een sterk team rond mij, met ook nog Gianni Moscon en andere renners die in goede doen zijn." Kwiatkowski bewees zelf ook al dat hij scherp staat met twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Portugal. "Ik heb een zorgeloze winter achter de rug en reed daarna meteen enkele goede uitslagen in Portugal. Dat is goed voor het vertrouwen en ook de aanloop naar deze koers verliep de voorbije twee weken perfect."

"Ik kijk echt uit naar de koers van morgen. De weersomstandigheden zullen het uniek maken. Het wordt een heroïsche wedstrijd."