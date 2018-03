Van Aert naast Sagan: "Nerveuzer voor persconferentie dan voor de koers"

Van Aert werd niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de Strade Bianche, onze landgenoot was ook een van de drie gasten op de persconferentie vooraf. Hij zat te blinken tussen twee grote namen uit het peloton: Sagan en Kwiatkowski.

"Het is speciaal om hier te zijn", was Van Aert eerlijk. "Het voelt een beetje ongemakkelijk, maar het is wel een mooie ervaring om tussen deze jongens te mogen zitten. Zo merk je hoe de Italianen naar de koers kijken. Wereldkampioen zijn, betekent hier iets."

"Ik was misschien wel nerveuzer voor deze persconferentie dan voor de koers van morgen. Dat is eigenlijk stom want als veldrijder krijg ik ook veel aandacht en heb ik ook al veel persconferenties gegeven, maar toch was dit een beetje onwennig. Ik was benieuwd hoe de jongens me zouden aanspreken, maar dat viel goed mee. Ik kende Sagan en Kwiatkowski niet, maar het zijn min of meer normale jongens."

Was dit voor Van Aert een bevestiging dat hij een grote naam is in het wielrennen? "Ik zal dat niet over mezelf zeggen, want ik schat me nog een stuk lager in dan de anderen. Wegwielrennen staat internationaal toch nog op een hoger niveau. Grote naam is ook een relatief begrip, maar als je hier wordt uitgenodigd, betekent dat toch iets. Ik kreeg ook effectief vragen, de mensen bekeken me niet raar. Dat was wel leuk."