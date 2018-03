Zieke Richie Porte past voor Tirreno-Adriatico

Porte kreeg na de Ronde van de Algarve last van zijn luchtwegen.

"Tirreno-Adriatico was één van Richies hoofddoelen", zegt BMC-teamdokter Max Testa. "Maar zijn voorbereiding was verre van optimaal, en daarom is beslist om Richie niet te laten starten. Zo kan hij optimaal herstellen."

BMC mikt in Tirreno-Adriatico op zowel het eindklassement als ritzeges. Voor die dagoverwinningen rekent het team op Greg Van Avermaet.

"Greg is goed in vorm en gemotiveerd", zegt ploegleider Max Sciandri uit. "Bovendien zijn er een aantal ritten die hem liggen."

Voor het algemeen klassement mikt het Amerikaanse WorldTour-team op Damiano Caruso en Rohan Dennis, vorig jaar tweede in de eindafrekening. Caruso krijgt dit jaar een nieuwe rol binnen het team en mag - zonder druk - proberen mee te spelen voor de eindzege.