Benoot: "De beste die geen pech heeft, zal Strade Bianche winnen"

Een 59e plek in de Omloop en een 35e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Niet meteen de resultaten waar Tiesj Benoot van had gedroomd voor de start van de voorjaarsklassiekers.

"Ik was wel tevreden over mijn gevoel, maar door omstandigheden heeft zich dat niet in een goede uitslag vertaald", zegt Benoot. "Maar ik heb wel de bevestiging gekregen dat mijn hoogtestage in de Sierra Nevada een goede keuze is geweest."

"We hebben als ploeg agressief gekoerst en we moeten die aanpak zeker niet veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat die ons in de nabije toekomst een goed resultaat zal opleveren."