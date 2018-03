20 jaar geleden won VDB Parijs-Nice: "Het jong vogeltje klopt kloeke kerels"

Enkele dagen na zijn tijdritzege pakte Frank Vandenbroucke als leider nog eens uit. In de vijfde rit, die werd ingekort door de helse weersomstandigheden, fladderde VDB naar de ritzege op de Col de la République.

"Parijs-Nice werd toen, op enkele ritten na, niet rechtstreeks uitgezonden door de VRT. Ik moest toen de renners opwachten aan de finish. Op de Col de la République stonden we verkleumd te wachten in de sneeuw."

"We wisten dat er in die rit een vrij bitsige strijd was tussen ONCE en VDB, die toen wat geïsoleerd zat. Maar het was angstvallig afwachten wie toen als eerste tevoorschijn zou komen uit de sneeuw en dat was Frank."

"300 meter na de finish kreeg ik hem te pakken. Hij was zeer diep gegaan, want ik hoor hem nog hijgen alsof het gisteren was. Maar toen stond hij, zoals alleen VDB dat kon, met veel flair de pers te woord."

"Frank heeft zich in die rit wel leeggereden. Patrick Lefevere is nadien gaan bluffen bij ONCE-baas Manolo Saiz. "Je ziet wat je ziet. De kans is groot dat we je van het kastje naar de muur zullen rijden", was de boodschap van Lefevere over de volgende ritten. Saiz sloot daarop een niet-aanvalspact. Lefevere gaat er nog altijd prat op dat hij toen als ploegleider een zetje heeft gegeven om VDB aan de eindzege te helpen."