Vanaf 2019 wordt LottoNL-Jumbo gewoon Jumbo

In 2015 begon het avontuur van de Nederlandse lotto in de wielrennerij, toen het de sponsoring overnam van Belkin. En met succes. "In de voorbije 4 jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door 2 disciplines te combineren", luidt het bij marketingdirecteur Arno de Jong.

"Dat is uniek en succesvol gebleken. Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen." En die ander is niet ver gezocht: het is supermarktketen Jumbo dat al cosponsor was.

LottoNL-Jumbo is bij ons Belgen vooral bekend van het wielerteam. Met Floris De Tier, Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants rijden er 3 landgenoten. Enkele Nederlandse toppers zijn Dylan Groenewegen, Robert Gesink en Lars Boom.