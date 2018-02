"Speciale fiets voor Parijs-Roubaix? Je hebt vooral de juiste tubes nodig"

"Fabrikanten zoeken natuurlijk altijd wel naar verbeteringen", weet Dierckxsens (foto). "Museeuw heeft vroeger met een verende fiets proberen te rijden. Dat helpt wel wat om de schokken te absorberen, zeker in Parijs-Roubaix. Maar bij het optrekken na een bocht of in de sprint verlies je toch wel wat kracht."

Bij de Roubaix-fietsen van Quick-Step kunnen Gilbert en co die vering uitschakelen met een knopje, zoals in het mountainbiken. "Dat is natuurlijk een pluspuntje, maar dan moet die fiets het wel de hele wedstrijd uithouden."

Dierckxsens heeft 1 grote tip: "Als je gewoon bent van altijd op dezelfde fiets te rijden, dan monteer je best gewoon de juiste tubes voor Parijs-Roubaix. Je voelt je altijd beter op je eigen fiets dan op een speciale fiets. Maar vaak speelt zo'n speciale fiets ook mentaal een grote rol."