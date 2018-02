Driedaagse Brugge-De Panne in nieuw jasje: "Windspektakel en Kemmelberg”

"De renners zullen vertrekken vanop de Markt in Brugge voor een lusje rond het stadscentrum richting de eerste zware kasseistrook in Werken. Ook in Boezinge even later staan er kasseien op het menu."

"Na 80 kilometer volgen dan enkele hellingen, waaronder de Monteberg, Kemmelberg en de Rodeberg, elkaar op. Daarna volgen vooral vlakke wegen met een passage langs de Moeren-polder. De aankomstzone in de Panne wordt bereikt na 151 kilometer, waarna nog 2 plaatselijke ronden van elk 25 kilometer volgen.”