Een dag voor Armstrong komt ook dopingjager Walsh naar België

David Walsh schreef het boek "L.A. Confidentiel" over Lance Armstrong. David Walsh schreef het boek "L.A. Confidentiel" over Lance Armstrong.

De Ierse sportjournalist die Lance Armstrong aan de galg schreef, komt over een maand naar de Universiteit van Gent. Op 29 maart geeft David Walsh (The Sunday Times) er een lezing. Een dag later spreekt Armstrong zelf de "Tour of Flanders Business Academy" toe in ons land.