Strade Bianche: populair, onvoorspelbaar en Belgisch gekruid

In tegenstelling tot enkele klassiekers als de Ronde van Vlaanderen of Milaan-Sanremo waren de wielertoeristen er bij de Strade Bianche eerst. De Strade Bianche is historisch gegroeid in Toscane. De koers wordt gereden op nutswegen, die door de wijngaarden lopen en een belangrijke rol spelen voor de wijnbouw. Dat is de reden dat de wegen nu cultureel erfgoed zijn.