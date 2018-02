Gilbert test fiets voor Roubaix in Samyn, Van Aert test kasseien in Hel

Wout van Aert is een debutant in Parijs-Roubaix. De compagnie van ploegmaat Stijn Devolder van Crelan-Charles - een ervaren rot op de Vlaamse en Noord-Franse wegen - was dan ook meer dan welkom. Met zijn tweetjes dokkerden ze over enkele kasseistroken.

Van Aert had wél een goed gevoel, vertelde hij aan onze collega's van VTM. "Het was een goeie verkenning. Ik ben een eerste keer over heel wat stroken gereden. Het was plezant."

De wereldkampioen veldrijden maakte indruk in de Omloop zaterdag. Hoe verteerde hij dat? "Ik voelde me vandaag alweer goed. Ik ben geschrokken van de aandacht die mijn prestatie van zaterdag met zich meebracht. Het is leuk om zo aan mijn nieuwe avontuur te beginnen. Dat geeft vertrouwen." Dat kan Van Aert zaterdag al laten zien in de Strade Bianche.