Vanmol: "Koersen bij deze temperaturen is ongezond en onverantwoord"

Het was vanmiddag bibberen en klappertanden bij de start van Le Samyn, de Waalse openingswedstrijd. De temperatuur zal 200 kilometer lang niet boven het vriespunt kruipen.

"In mijn ogen is het te koud om 5 uur lang te sporten", zegt Yvan Vanmol, ploegdokter bij Quick-Step Floors. "De kleding is wel veel beter dan 10 jaar geleden."

"De kleding is warm en laat ook zweet door. Daarnaast zijn er ook nog warmtepads die de renners op hun lichaam kunnen plakken, waardoor het toch iets aangenamer fietsen is."