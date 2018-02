Astana-wegkapitein De Vreese: "Kan tevreden terugblikken op dit weekend"

In de Omloop Het Nieuwsblad schoot Astana dankzij Valgren Andersen meteen de hoofdvogel af. Was Laurens De Vreese, de enige Belg in de ploeg, verbaasd? “Ik had er alle vertrouwen in dat we dit jaar een klassieker zouden kunnen winnen. Dat het zo snel gebeurd is, is wel een verrassing."

"Maar het is al een werk van meerdere jaren. Ik ben hier al vier jaar en ik zie de ploeg en de groep ieder jaar groeien. We waren de voorbije jaren meer een ploeg voor de grote rondes, maar elk jaar worden de klassiekers belangrijker. Daarom ben ik ook naar deze ploeg gekomen."

“We hebben renners die zich willen opofferen vanaf het begin van de wedstrijd en ook onze kopmannen zijn sterker geworden. Ook het materiaal en de werking zijn geëvolueerd."

De rol van De Vreese zelf in het team is niet te onderschatten. "Ik word binnen de ploeg uitgespeeld als wegkapitein. Ik probeer het allemaal in goeie banen te leiden en mijn ploegmaats af te zetten op de belangrijke punten. Ik was zenuwachtig voor dit weekend. Het is het eerste jaar dat ik het hele voorjaar wegkapitein ben dus alle druk valt op mij. Ik ben een profrenner, dus ik kan die druk wel een plaats geven, maar het is toch bijzonder als er een hele ploeg op jou steunt. Ik mag zeer tevreden terugblikken op mijn eerste weekend.”

Mogen we Astana in de rest van voorjaar ook vooraan verwachten? "Ja, als het geluk aan onze kant staat. Met Valgren Andersen en Loetsenko hebben we zeker twee kandidaat-winnaars voor de Ronde van Vlaanderen.”