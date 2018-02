Vandenhaute: "Goed dat de renners hun mening ventileren over parcours"

Met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg kregen de renners zaterdag de oude finale van de Ronde van Vlaanderen voorgeschoteld. Maar niet iedereen was na afloop in de wolken met het vernieuwde parcours van de Omloop.

"Ik vind dat we toch een mooie wedstrijd hebben gezien", zegt Wouter Vandenhaute, baas van organisator Flanders Classics. "Vanaf de Molenberg was er strijd, Lotto-Soudal trok ten aanval met Wellens en Benoot en na de Muur vormde er zich een elitegroepje met bijna alle grote namen."

"Uiteindelijk rijdt er iemand van de 3 Astana-renners weg. En voor ons Vlamingen is dat dan wel een beetje jammer, want we willen dat een van onze jongens wint of een van de grote namen."

"Michael Valgren Andersen is geen Vlaming en is nog niet die grote naam. Maar ik denk dat we een heel mooie winnaar hebben gekregen en dat we van die Andersen nog veel zullen horen."