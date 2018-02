Calmejane troeft Quick-Step af in Drôme Classic

Vorig jaar stond er nog een landgenoot op het hoogste schavotje na de Drôme Classic, maar dit jaar speelden de Belgen geen hoofdrol. Thomas Degand en Grégory Habeaux schoven wel mee met de vlucht van de dag, samen met Rémi Cavagna, Jérémy Leveau, Robbert De Greef en Alexys Brunel.

De vluchters reden een bonus van 5'30" bij elkaar. In het peloton sloegen AG2R en Direct Energie de handen in elkaar. Daardoor brak het pak in stukken en net voor de top van de zwaarste hindernis van de dag, de Col de la Grande Limite, greep een groepje van 30 overblijvers de laatste vluchter.

Calmejane trok als eerste ten aanval, maar zag Jungels en Narvaez terugkeren. Daarna plaatste Jungels een versnelling, maar ook hij kon zijn twee medevluchters niet afschudden. De beslissing viel pas op de Côte de Livron. In de slotkilometer verschalkte Calmejane de twee Quick-Step-renners. Hij kwam voor eigen publiek alleen over de finish.