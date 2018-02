Vermote, de man die meer verdiende: "Zal even nodig hebben om dit door te slikken"

Maar in Kuurne had Vermote wel zijn strijderspak aan. "Het verschil met het peloton was altijd maar 10 à 12 seconden", zegt de ex-Quick-Step-renner. "Als je zo een peloton achter je kan houden, zou dat heel mooi geweest zijn. Maar ja, het heeft niet mogen zijn."

"Ik zal even nodig hebben om dit door te slikken. Want ik had hier graag gewonnen. Als ik nog even rechtdoor rijd na de finish ben ik thuis."

"Het heeft wel bevestigd wat ik kan. Ik moet er ook in geloven. Sommigen zeiden dat ik bij Quick-Step op mijn gemak zat, maar ik wilde eens iets anders proberen. Ik amuseerde me daar wel goed, maar van nieuwe uitdagingen (Vermote rijdt nu voor Dimension Data) geniet ik toch ook."