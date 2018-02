Cavendish weer thuis na ongelukkige val in Abu Dhabi

In de Ronde van Dubai schoot hij nog raak in de derde etappe, maar in de Ronde van Abu Dhabi verging het Mark Cavendish minder goed. De Brit kwam al ten val in de geneutraliseerde zone van de openingsrit, sprong nog op z'n fiets, maar moest uiteindelijk toch opgeven.

Cavendish belandde in het ziekenhuis met een hersenschudding en een whiplash. Omdat hij enkele dagen last had van hoofdpijn en nekklachten mocht de sprinter van Team Dimension Data niet meteen naar huis en verbleef hij in het hotel van de ploeg.

Zaterdag kreeg hij groen licht van de dokter om huiswaarts te keren. "Met een hersenschudding mag je je gewone leven niet te snel hervatten. Nu kan hij thuis verder rusten en volledig herstellen. Ik verwacht dat hij maandag weer kan trainen", zei ploegleider Rolf Aldag.

Normaal zal de val geen gevolgen hebben voor het programma van Cavendish. De Brit herneemt in de Tirreno-Adriatico (7-13 maart) en mikt daarna op Milaan-Sanremo (17 maart).