Vanmarcke: "Niet veel samenwerking, dat verraste mij"

Sep Vanmarcke gooide de knuppel in het hoenderhoek op de Muur van Geraardsbergen, maar moest genoegen nemen met de 3e plaats. "Ik had voor de koers en tot in de laatste kilometer op meer gehoopt", zegt hij. "Maar ik ben nu toch weer tevreden met mijn 3e plaats. Ik had in de koers nooit het goede gevoel dat ik deze week had."

"Op de Muur voelde ik me wel goed en was ik verrast dat ik alleen was. Met Stybar erbij wist ik dat het moeilijk zou worden met de tegenwind. In de finale werd het tactisch, ik heb een aantal keren aangevallen want ik wou niet wachten op de sprint. Maar Valgren had het winnende lot."

"Er was niet veel samenwerking en dat verraste mij. Toen Valgren ging, had ik net aangevallen en kon ik niet. Vroeger was dit parcours voldoende zwaar en selectief, maar in het huidige peloton is het niveau zo hoog dat iedereen terugkomt."